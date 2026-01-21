サッカーのスペイン1部リーグ・ジローナが今季終了までの期限付き移籍で獲得したバルセロナのGKテアステーゲン（AP＝共同）サッカーのスペイン1部リーグのジローナは20日、バルセロナからGKテアステーゲン（33）を今季終了までの期限付き移籍で獲得したと発表した。今夏のワールドカップ（W杯）でドイツ代表入りが期待される実力者だが、負傷の影響で今季ここまでリーグ戦の出番がなかった。（共同）