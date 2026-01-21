警視庁は２１日、暴力団にみかじめ料を支払ったとして東京都暴力団排除条例違反容疑で指名手配している、全国最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」会長・小畑寛昭容疑者（４０）の顔写真を公開した。ナチュラルはスカウトした女性を各地の風俗店に紹介している「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」で、同庁はトップ摘発に向けて公開捜査に踏み切った。発表によると、小畑容疑者は２０２３年７月２４日、ナ