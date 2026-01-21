20日、スイスで開かれているダボス会議のイベントで発言するベセント米財務長官（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は20日、米国の債券市場で長期金利が上昇した要因について「日本の状況と切り離して考えるのは非常に難しい」と述べ、日本の金利上昇が波及したことも一因だとの見解を示した。スイスで開かれている世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）のイベントで述べた。ベセ