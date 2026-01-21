立憲民主・本庄政調会長、公明・岡本政調会長が中道改革連合のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、総理大臣の解散権について話し合った。岡本氏が「近日発表する新党中道の公約のひとつに解散権を制限していこうというのを入れるつもりなんです」と明かした。岡本氏は「総理が解散することができる。主要国のなかでは例えばＯＥＣＤ２０カ国くらい解散権を持っている、そういう仕組みのある国があるんですけど、解散権が行使さ