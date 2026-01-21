山形でも各地で雪が降り続いています。午前10時現在の積雪が49センチとなった米沢市では、ひざ丈に雪が積もり、朝から雪かきに追われる人の姿がありました。各地で積雪も増え、大蔵村肘折では173センチ。西川町大井沢で149センチなどとなりました。あす6時までに予想される24時間降雪量は、多いところで山沿いで60センチ。平地では30センチから40センチとなっています。あす未明からは大雪となるところがある見込みで、交通障害や