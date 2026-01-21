ノスタルジックな雰囲気に独特なストーリーでおもしろかった。「1988青春回収ヒューマンコメディ」と謳われている反町隆史×大森南朋×津田健次郎のトリプル主演作『ラムネモンキー』（フジテレビ系）のことだ。しかし、1月14日（水）に放送された第1話の視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は、世帯4.8％、個人2.6％と不発。いまのご時世、リアルタイム視聴を計測する視聴率に一喜一憂すべきではないというのが前提では