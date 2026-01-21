東海地方は、今夜遅くから岐阜県を中心に、愛知県や三重県でも大雪のおそれがあり、気象台が交通障害などに注意・警戒を呼び掛けています。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション （名古屋地方気象台 吉村香 気象防災情報調整官）「警報級の大雪となるおそれがあります」 東海地方は今夜遅くから岐阜県を中心に、愛知県の平地や、三重県でも大雪になる所