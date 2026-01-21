サッカーU23アジアカップ、準決勝で日本に0-1サッカーのU-23日本代表は20日、サウジアラビアで開催中の「AFC U23 アジアカップ」の準決勝でU-23韓国代表に1-0で快勝。2大会連続の決勝進出を決めた。敗れた韓国の戦いぶりには、国内から失望の声が続出。兵役免除の行方にも暗い影を落としかねないという。試合は、28年のロサンゼルス五輪をにらみU-21で固めた日本代表が序盤から優位に試合を進め、前半36分に小泉佳絃のゴールで