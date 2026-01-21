津山市午前9時ごろ 強い寒気の影響で21日朝、岡山・香川の各地で最低気温が0℃を下回り、今季一番の冷え込みとなりました。 岡山県では和気町で-6.7℃を記録し、今季の県内の最低気温を更新しました。 また、香川県では綾川町滝宮で-5.1℃と、こちらも今季の県内最低気温となりました。