2024年に福岡市消防学校の水難救助訓練で男性職員が溺死した事故について、警察は21日、当時の学校長ら3人を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。 この事故は2024年7月、福岡市西区の市民プールで、消防学校に入校中だった福岡市消防局の職員、岡本大河さん（当時26）が水難救助の訓練中に溺れ、死亡したものです。この訓練で、安全を確保する計画を作成・実施しなかったとして、警察は21日、59歳の当時の消防学校長