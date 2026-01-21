愛知県豊田市のアパートで起きた殺人放火事件で、殺害された女性のスマートフォンが現場の部屋から見つかっていないことが分かりました。今月17日、豊田市東新町にあるアパート3階の一室が燃え、住人の小川晃子さん(42)が首を絞められて殺害されているのが見つかり、警察が殺人放火事件として捜査本部を設置しています。現場の部屋への侵入や逃走に、ベランダ側にある雨どいの配管が使われた可能性がある