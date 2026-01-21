1月20日、高知市の工事現場で土佐山学舎の生徒が建設業について学ぶ見学会が開かれました。高知市土佐山でおこなわれた工事現場見学会は、高知市の建設会社・高陽開発が若い世代に建設業の仕事を知ってもらおうと企画したものです。20日は土佐山学舎の7年生12人が、土砂崩れ防止の工事現場を見学。生徒たちは、工事に使われる重機の試乗や工事現場を上空から撮影するドローンの操縦などを体験し、建設の現場で使われるICT（