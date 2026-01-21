20日夜、須坂市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体がみつかりました。20日午後7時半すぎ須坂市小河原の住宅で「建物が燃えている」と近所のから消防に通報がありました。火はおよそ3時間半後に消し止められましたが木造2階建ての住宅が全焼しました。近所の人は「バンバン燃えていて。本当に心配だった」警察によりますと焼け跡から1人の遺体がみつかりました。この家には80代の男性が1人で暮らしていて警察は遺体の