1月21日朝は高知県内各地で冷え込み、本山で氷点下3.2度を記録するなど県内16の観測地点のうち8つの地点で0度を下回りました。午前7時半ごろの四万十市・安並水車の里にある水路では、冷たい空気が水面近くの空気を冷やすことで発生する霧の一種「気嵐」がみられました。21日の県内は上空の寒気の影響で各地で冷え込み最低気温は、本山で氷点下3.2度、梼原で氷点下3.0度、いの町本川で氷点下2.4度と県内16の観測地点のうち8つの地