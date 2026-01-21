馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタートする。今回のプロキオンＳはまだ１４００メートル時代にシルクフォーチュンが圧巻の追い込みを見せた２０１１年。昨年、落馬事故で亡くなった藤岡康太さんも驚く砂の切れ者の初タイトルだった。とても９番人気の伏兵とは思えないパフォーマンスだった。前半３ハロンのラップは３３秒９。出遅れて最後方に位置したシルクフォーチュンだが、芝並