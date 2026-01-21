歌人・俵万智が、東日本大震災を機に“赤ちゃん返り”をした小学生の息子と石垣島へ行き、そのまま5年間子育てしていたことを明かした。【映像】移住した当時の息子の様子俵は、1月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。40歳でシングルマザーになった俵は、東日本大震災が起きた2011年当時、仙台で子育てをしていた。震災発生時は仕事で東京にいたという俵は「両親のところに息子がいたんですけど。2、3日して