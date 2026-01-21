水戸市のアパートで女性が殺害された事件で警察が事件に関与したとみられる容疑者の男を逮捕したことがわかりました。【映像】事件現場の様子先月31日、水戸市のアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）が、首を刃物で刺され、頭を鈍器のようなもので殴られるなどして殺害されました。捜査関係者によりますと、警察がこの事件に関与したとみられる容疑者の男を逮捕したことがわかりました。小松本さんは妊娠して