JR東海によると、21日午前4時20分ごろ、東海道新幹線の静岡―掛川間のトンネルで重さ約4キロのコンクリート片が線路内に落ちているのを作業員が見つけた。けが人や運行への影響はなかった。ほかのトンネルに異常はないが、緊急点検する。