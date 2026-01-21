安倍元首相銃撃事件の裁判員裁判で、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（45）に対し、奈良地裁は21日午後、判決を言い渡します。奈良地裁前から、フジテレビ・岩橋裕介記者が中継でお伝えします。間もなく行われる判決公判を前に、奈良地裁の近くには多くの警察官や報道陣が集まっています。21日午前8時半から始まった傍聴券の抽選では、傍聴席31席に対し、685人が詰めかけました。山上徹也被告は4年前、奈良市で応援演説中だっ