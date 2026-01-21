安倍元首相を銃撃し殺害した罪などに問われている山上徹也被告に対し、21日午後、判決が言い渡されます。裁判所は関係者以外の立ち入りが制限されていて、警察官が周辺の警備にあたるなど物々しい雰囲気となっています。まもなく山上被告は裁判所に移送されるとみられます。山上徹也被告は4年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。裁判では、母親の旧統一教会への