JR東日本新潟支社は、大雪が見込まれるとして、在来線の以下の線区で21日（水）夜の運転を取りやめます。■信越本線柏崎～長岡20時頃から上下線の全列車の運転を取りやめ特急しらゆき7号（新井19時18分発新潟行き）は全区間運休■上越線水上（群馬）～長岡19時頃から上下線の全列車の運転を取りやめ北越急行線の列車を含みます■飯山線越後川口～戸狩野沢温泉（長野）17時30分頃から上下線の全