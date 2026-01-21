大雪が見込まれる22日から25日の列車運行の見通しが発表されました。県内では秋田新幹線を含め、多くの路線で運休や遅れ等などの影響が出る可能性があります。JR秋田支社が21日午前11時45分に発表した、22日～25日の列車運行の見通しは次の通りです。22日に終日、運休や遅れの可能性がある路線と区間です。秋田新幹線秋田―盛岡（岩手）田沢湖線大曲－盛岡（岩手）奥羽線院内－秋田ʌ