ペンを1本だけ持ち歩きたい時、そのままバッグに入れておくとインクの付着が気になりますよね。毎回バッグ内をガサゴソ探すのも面倒に感じます。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見しました！ペン1本を身軽に持ち運べる専用ホルダー。バッグなどに装着すれば、必要なときにサッと取り出せて快適です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：合皮 ペンホルダー フック付価格：￥110（税込）サイズ（約）：65×30m