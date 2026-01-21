スターラックス航空は、熊本〜台中線のチャーター便を3月31日に開設する。火・金・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は熊本発が2時間半、台中発が2時間15分。個人向けの一般販売も行う。熊本へは現在、台北/桃園線を1日1往復運航している。台中線を合わせ、週10往復を運航することになる。■ダイヤJX317熊本（19：15）〜台中（20：45）／火・金・日JX316台中（15：00）〜熊本（18；15）／火