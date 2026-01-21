フジドリームエアラインズ（FDA）は、名古屋/中部〜出雲線を3月28日をもって運休する。同路線は2024年3月31日に開設し、1日1往復を運航していた。名古屋/小牧〜出雲線を合わせ、1日3往復で名古屋と出雲を結んでいる。運休後は、名古屋/小牧〜出雲線を1日最大3往復を運航する。名古屋/中部発着路線は、1日2往復で新設する熊本線、1日1往復に減便する高知線を合わせた2路線となる。