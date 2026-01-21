旅行の出発前の確認、空港での出し入れ、ホテルでの保管、観光中の持ち歩きまで、あらゆるシーンで頼りになる優秀ポーチをダイソーで見つけました！複数のファスナーポケット付きで、小分けに収納できるから、どこに何が入っているか把握しやすい設計がポイント。出発前にひとつ用意しておくと安心感が増す、お守り的存在です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベルケース価格：￥330（税込）サイズ（約）：縦16.5cm