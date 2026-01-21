オプテージは、「mineo」からXiaomi製Androidスマートフォン「REDMI 15 5G」を22日に発売する。価格は2万9568円～。 REDMI 15 5G 価格は、4GB／128GBモデルが2万9568円。分割払いでの購入も可能で、24回払いの場合が月1232円×24回、36回払いの場合が初回のみ1078円で2回目以降が月814円×35回となる。 8GB／256GBモデルが3万4320円。分割払いでの購入も可能で、24回払いの場合が月1430円×24