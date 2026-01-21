エックスモバイルは、通信サービスの利用に応じてビットコインポイントが付与される新サービス「HORIE MOBILE 2.0」の提供を開始した。申込窓口は、オンラインのみ。 「HORIE MOBILE 2.0」は、既存の「HORIE MOBILE」のサービス設計を進化させた通信プラン。 ユーザーは特別な知識や複雑な手続きを必要とせず、日常的なスマートフォンの利用を通じてビットコインに触れられる