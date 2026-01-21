今シーズン“最強・最長寒波”の影響で、東海3県でも21日夜から22日にかけて、大雪となる恐れがあります。一部の高速道路では通行止めとなる可能性も発表されています。気象台によりますと、強い冬型の気圧配置の影響で、東海3県は21日夜から25日にかけて岐阜県の山地を中心に大雪となり、22日午前中にかけて三重県の北中部や愛知県でも雪となるところがある見込みです。22日午前6時までの24時間に予想される雪の量は