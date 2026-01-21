ファイターズの清宮幸太郎選手が大分県での自主トレを公開し、選手会長となった２０２６年の意気込みを語りました。ファイターズの清宮幸太郎選手が大分県・佐伯市でソフトバンクの柳田悠岐選手とともに行っている合同自主トレーニングを公開しました。柳田選手との合同自主トレに参加するのは２年連続４回目で、午前中から短い距離を連続で走るトレーニングを行うなど体を追い込みました。その後の守備練