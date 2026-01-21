冬は寒さによって血管が収縮し、血や気の巡りが悪くなりやすい季節。1月は特に血流不足から、顔色がくすんだり、クマが目立ったり、肌のハリが失われやすくなります。【関連記事】睡眠中に足がつるのはなぜ？「こむら返り」防止につながる食べ物も紹介東洋医学では「血（けつ）」は肌や髪を潤し、女性の美しさを支える重要な要素。血の巡りが悪くなると、どんな高級な化粧品を使っても効果を感じにくくなります。そこで取り入れ