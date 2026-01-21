21日(水)は冬型の気圧配置は続き、上空もかなり強い寒気が流れ込むでしょう。22日(木)にかけては発達した雪雲が山陰から北陸にかかる見込みですが、北よりの風の強まりを受け、東海地方にも流れ込みそうです。愛知・岐阜・三重の東海3県でも雪が降るところがる見込みで、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒が必要です。22日(木)午前9時の予想天気図です。日本海は等圧線が縦にのびていて、風が強まりそうです。21日や22日