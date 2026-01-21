２０２２年、奈良市で演説中の安倍晋三元総理を殺害した罪などに問われている山上徹也被告に対し、きょう１月２１日午後に判決が言い渡されます。奈良地裁前は警察官の数も多く物々しい雰囲気に包まれています。山上徹也被告（４５）は２０２２年７月、安倍元総理を手製の銃で撃ち殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で山上被告は起訴内容を認め、弁護側は母親が旧統一教会に多額の献金をした末に家庭が崩壊し