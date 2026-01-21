上空に強い寒気が入り続ける影響で、きょう21日（水）からあす22日（木）にかけて、北日本や北陸から山陰では雪が降るでしょう。特にあすは、北陸地方から山陰にかけての日本海側を中心に降雪量がかなり多くなるおそれがあるため、大雪に警戒が必要です。その他の地域も雲が広がりやすく、所々で雪や雨が降る見込みです。気温もほとんどの地域で平年より低くなるため、防寒対策をしっかりとしてお過ごしください。この雪は週末にか