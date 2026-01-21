4年前、奈良市で演説中の安倍晋三元総理を殺害した罪などに問われている山上徹也被告に対し、きょう午後、判決が言い渡されます。奈良地裁前から中継です。奈良地裁前です。開廷まではまだ2時間ほどありますが、周辺には警察官の数も多く、物々しい雰囲気に包まれています。山上徹也被告（45）は2022年7月、安倍元総理を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で山上被告は起訴内容を認め、弁護側は母親