◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）ＪＲ総武線が早朝から「新小岩」駅での信号確認の影響により一時運転見合わせとなるなど、大幅にダイヤが乱れた。この影響で沿線の田子ノ浦部屋の力士２人の国技館到着が遅れ、計２番の取組が後ろ倒しとなった。序ノ口で西２枚目の山内は午前８時過ぎ、田子ノ浦部屋の最寄りの「小岩」駅に着くと、改札前からの大混雑に驚いた。１時間以上遅延が見込まれることが分かり、同