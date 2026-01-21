来月8日に投開票がおこなわれる衆議院選挙に向けて、自民党と日本維新の会は、きょう公約を発表する予定です。それぞれ食料品を2年間消費税の対象にしないことについて、「検討を加速する」と明記する方針です。国会記者会館から中継です。きょう、自民党が発表する予定の公約パンフレットでは、高い内閣支持率を維持する高市総理を前面に押し出した形となっていて、作成に関わったある議員は「総理も写真にこだわっていた」と話し