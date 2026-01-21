米ホワイトハウスで記者会見するトランプ大統領＝20日、ワシントン（AP＝共同）【ダボス、ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、ホワイトハウスで記者会見し、米国のデンマーク自治領グリーンランド領有に反対する欧州8カ国に警告した関税措置について、交渉の手段として「最も強力かつ容易な方法だ」と述べ、正当化した。欧州側は「領土主権への圧力」に関税を使うのは容認できないと一斉に反発。米欧の亀裂が深刻化してい