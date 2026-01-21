アメリカのトランプ大統領の就任から1年の20日、ミネソタ州ミネアポリスではICE＝移民税関捜査局の職員による女性射殺事件を発端とした抗議活動が続いています。櫻茜理・NNNミネアポリス「ミネアポリスでは人々が町を練り歩き『ICEよ出て行け』と抗議の声を響かせています」トランプ大統領の就任1年を迎えた20日、ミネソタ州ミネアポリスでは移民当局への抗議デモが行われました。移民の取り締まりを行うICE職員にアメリカ人女性が