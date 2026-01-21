大分県内で去年1年間にホテルや旅館を利用した宿泊者数は、536万人を超えて過去最多を更新しました。 県の観光統計調査によりますと、去年1年間に県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数は536万6000人余りで、2024年から27万人余り増え、過去最多を更新しました。 内訳では、国内客が416万8000人で、前年から約13万8000人増加。外国人客も前年より約13万5000人多い約120万人に達しました。国内・外国人客ともに過去最多を更新して