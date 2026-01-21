自民党は21日、衆議院選挙の公約を発表します。飲食料品を2年間に限り消費税の対象としないことについて、「今後検討を加速する」と明記しました。公約は、まもなく党内手続きで了承される見通しです。消費税減税のほか、積極財政や情報機関の設置など高市カラーを随所にちりばめています。「日本列島を強く豊かに」と題された公約では、「飲食料品は、2年間に限り消費税の対象としないことについて、今後『国民会議』において、実