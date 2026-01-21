南海キャンディーズ山里亮太（48）が21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。高市早苗首相が表明した解散総選挙についてコメントした。山里は「もう選挙はあるって決まってしまったので、それで大義はないとか、そういうことを今回の選挙の戦う材料にするんじゃなくて、我々国民が選ぶ、この人たちを選ぶとこうなる、っていう政策の方を充実させて、政策を戦わせるってことで、我々にとっての明るい