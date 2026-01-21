箱根本戦に向けてチームの結束を高めた國學院大主将の上原琉翔 photo by Tsutomu Kishimoto前編：國學院大・前田康弘監督が振り返る第102回箱根駅伝初の総合優勝を目指し、満を持して臨んだ第102回箱根駅伝。エース格を並べた１月２日の往路は４位で折り返し、３日の復路では総合２位まで追い上げた。過去最高位で終えた國學院大の前田康弘監督にあらためて大会を振り返ってもらい、準備の舞台裏、区間配置の戦略などを聞いた。い