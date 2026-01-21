21日の石川県内は、強い冬型の気圧配置の影響で各地で氷点下となり、厳しい冷え込みとなっています。気象台では、25日にかけて平地でも警報級の大雪となる可能性があるとして、注意・警戒を呼び掛けています。強い冬型の気圧配置が続いている21日の石川県内。この日朝の最低気温は、白山河内で氷点下4.6度、金沢で氷点下1.4度と、各地で真冬並みの厳しい冷え込みとなりました。25日にかけて強い寒気が流れ込み、石川県内は平地でも