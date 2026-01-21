【モデルプレス＝2026/01/21】お笑いタレントの餅田コシヒカリが1月20日、自身のInstagramを更新。カラードレスでのウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。【写真】結婚発表の100キロ超美人芸人「センスがいい」華やかオレンジドレス姿◆餅田コシヒカリ、カラードレス姿を披露餅田は「カラードレスのオレンジ」とつづり、写真を公開。「ウエストにブラウンのリボンがアクセントになっていて、表面のラメは光が当たるとキ