【サイクロプス ソフトモーション】 5月発売予定 価格：58,300円 エクスプラスは可動フィギュア「サイクロプス ソフトモーション」を5月に販売する。価格は58,300円。発売元はスターエーストイズ。 本商品はレイ・ハリーハウゼン氏の映画「シンドバッド7回目の航海」に登場するモンスター・サイクロプスがモチーフ。レイ・ハリ}