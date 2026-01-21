天津市で行われた民営経済の発展支援と雇用促進を目的とした民営企業サービス月間特別採用イベントの様子。（２０２５年４月２日撮影、天津＝新華社配信）【新華社北京1月21日】中国人力資源・社会保障部は20日、2025年の中国の雇用情勢が全体的に安定を維持したと発表した。都市部の新規就業者数は1267万人に上り、全国都市部調査失業率は5.2％だった。