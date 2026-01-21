【新華社雅安1月21】中国四川省雅安市天全県の二郎山一帯では、寒さや雪、霧の影響で送電線に氷が付着した。安全運用を確保するため、国家電網傘下の国網四川送変電建設が除氷作業を始めた。ドローン班の作業員は、「除氷棒」を積んだ大型機を使って導線や地線を揺らし、氷を落としていた。（記者/盧宥伊）