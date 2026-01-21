£±£¶Æü¡¢ÌÀÂåÂÀ¸¶ÉÜ¾ë¤ÎÄÃ±ó¶¶°äÀ×¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÂÀ¸¶1·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾ÊÂÀ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëÌÀÂå¤ÎÂÀ¸¶ÉÜ¾ë¡ÖÄÃ±ó¶¶¡×°äÀ×¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëËäË×¤«¤é¤ÎÈ¯·¡¡¢ÊÝ¸î¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö°äÀ×´Û¡×¡Ê°äÀ×ÊÝ¸î¡¦Å¸¼¨»ÜÀß¡Ë¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤Û¤É¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°äÀ×¤Ï2017Ç¯8·î¡¢Æ±»ÔÃÏ²¼Å´2¹æÀþËÌÂç³¹±Ø¤Î¹©»ö¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ë¿ô¥«·î¤ÎÈ¯·¡¡¢¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÀÂåÂÀ¸¶ÉÜ¾ë¤ÎËÌÌç¡ÖÄÃ±óÌç¡×³°¤Î¸î¾ë²Ï¡ÊËÙ¡Ë¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤À