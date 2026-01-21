4代目（A80）に乗り続ける理由とは？英国に住むゲイリー・ジャーマンさんは、これまでに2台のトヨタ・スープラを所有したことがある。写真の4代目と、2019年に購入して2年間乗った5代目だ。両車はどう違うのだろうか？【画像】欧米のカルチャーにも影響を与えた傑作【トヨタ・スープラ（A80）を詳しく見る】全33枚「5代目は速くてハンドリングも良かったのですが、まるでドイツ車のような感覚でした。一方、4代目は日本の大型GT